1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС

Упродовж цієї доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ. Один український воїн загинув, одного поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.

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В районі населених пунктів Луганське й Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.