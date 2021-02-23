Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС

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1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ 7 разів обстріляли позиції ЗСУ, використовуючи міномети і протитанкові гранатомети, - пресцентр ОС
Упродовж цієї доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку найманців РФ. Один український воїн загинув, одного поранено.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень.

Поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків - з великокаліберних кулеметів.

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В районі населених пунктів Луганське й Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а біля Гнутового - з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберного кулемета.

"На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представникам ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Amber
    Перемир'є по - зеленськи , вашу машу😡
  • Amber
    Світла пам'ять нашому Герою !

    Смерть російським катам !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    1 украинский воин погиб, 1 ранен, наемники РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, используя минометы и противотанковые гранатометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9584

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