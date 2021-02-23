В Івано-Франківській області з 26 лютого введено "червоний" рівень епіднебезпеки, - Немчінов
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під голуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 годин 26 лютого 2021 року", - написав Немчінов.
Зазначається, що рішенням Держкомісії Івано-Франківської ОДА доручено організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. При наявності у особи респіраторних симптомів або підвищеної температури тіла організувати направлення таких осіб до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.
Крім того, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністраційдоручено проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.
Також їм доручено розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення їх кисневими точками.
Комісія ТЕБ та НС доручила Міністерству інфраструктури України розробити зміни до постанов КМУ, після яких наберуть чинність додаткові обмеження:
- до 26 лютого 2021 року вжити заходів щодо корегування графіків руху регулярних та не регулярних перевезень міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом в населені пункти Івано-Франківської області та з них.
- заборонити посадку та висадку пасажирів на регулярні та не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом з 26 лютого 2021 року в населені пункти Івано-Франківської області та з них.