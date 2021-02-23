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Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний

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Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний
Львівська обласна рада прийняла звернення до керівництва країни у справі одеського активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Про це повідомляє прессслужба Львівської облради, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення адресоване президенту України, генеральному прокурору України, Верховній Раді України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Наводимо його текст повністю.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, стурбовані обвинувальним вироком у справі Сергія Стерненка – українського громадського діяча та правника, активного учасника Революції Гідності, який відомий своєю активною українською позицією.

Ми вважаємо несправедливим і необґрунтованим вирок Приморського районного суду м. Одеси, на підставі якого відправлено за ґрати українського активіста Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у викраденні людини. Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні", - сказано у зверненні.

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Топ коментарі

  • sasha kozakova
    Приговор Стерненко- не справедливый и незаконный. Это наглое устранение человека.
  • арлекино пианист
    Стерненка судив суддя з Донецька, який до війни встановив перед своїм маєтком бюст Сталіна - Казанський1 758Вирок Сергію Стерненку оголосив суддя з Донецька Віктор Попревич.Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный - Цензор.НЕТ 484Журналіст Денис Казанський повідомив, що вирок Сергію Стерненку виніс суддя з Донецька Віктор Попревич, який встановив біля власного будинку бюст радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це Казанський повідомив у Facebook.«Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власної садиби бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії», - зазначив Казанський.https://detector.media/infospace/article/185158/2021-02-23-sternenka-sudyv-suddya-z-donetska-yakyy-do-viyny-vstanovyv-pered-svoim-maietkom-byust-stalina-kazanskyy/
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    Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний - Цензор.НЕТ 5375
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