"Вороги президента показують, що зелену цвіль треба змести за будь-яку ціну", - "слуга народу" Богуцька про вирок Стерненку

Вирок активісту Стерненку ініційований політичними ворогами і конкурентами президента Зеленського з метою погіршити ставлення людей до нього, яке стало змінюватися на краще після останніх рішень РНБО.

Таку думку висловила на своїй сторінці в Фейсбук народна депутатка (фракція "Слуга народу") Єлизавета Богуцька, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок останніх рішень РНБО за участі президента, інтереси в т.ч. Труханова (не кажучи вже про прихильників ОПЗЖ і партії "Батьківщина"), дуже підірвані. Це викликало певну хвилю позитивної реакції громадян України на дії президента. Очевидно, що цю радість не поділяють ні Медведчук, ні Рабінович, ні їхні партнери - Порошенко і Ко. Сюди ж можна сміливо віднести і Труханова з колегами. Що ж може зламати такий прогрес потепління до президента? Звичайно, ідіотське рішення суду", - вважає Богуцька

Нардеп зазначила, що завдяки рішенню суду у справі Стерненка в соцмережах "дев'ятий вал ненависті піднявся до президента від тих, хто ще вчора його вихваляв за рішення РНБО".

"Я впевнена, що апеляція або касація змінять рішення першої інстанції. Але це буде потім. А зараз їм усім важливо показати, що "зелену цвіль" треба змести поганою мітлою". Принаймні я саме так читаю і це рішення суду першої інстанції і так читаю реакцію тих, хто прийшов підтримати Сергія. І реакцію самого Стерненка у тому числі", - пише Богуцька.

"Розумію, що буря від сьогоднішнього вироку не скоро вщухне. Але сподіваюся, що вища інстанція поставить хрест на цьому вироку, а ті, хто задумав таку нехитру комбінацію для атаки на президента, отримають по заслугах", - додала "слуга народу".

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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