Із загиблим на Донбасі воїном 72-ї ОМБр Сергієм Петраускасом попрощаються завтра в Ічні на Чернігівщині

Завтра, 24 лютого, в селі Більмачовка Ічнянського району Чернігівської області о 10.00 за адресою; вул Шевченка, 43, розпочнеться прощання з військовослужбовцем 72-ї окремої механізованої бригади Сергієм Петраускасом. Воїн загинув 22 лютого в районі міста Авдіївка Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу позицій ЗСУ найманцями РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Потім тіло загиблого військовослужбовця буде перевезено в місто Ічня, де об 11.30 біля каплиці Героїв Небесної Сотні і загиблих військовослужбовців у зоні АТО/ООС Православної церкви України (вул. Героїв Майдану) розпочнеться панахида й урочиста церемонія прощання.

Після панахиди Сергія Петраускаса поховають на кладовищі міста Ічня. Орієнтовний початок поховання о 13.30.

23-25 ​​лютого 2021 на території Ічнянської територіальної громади оголошено жалобу.

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Сергій Петраускаус народився 18.12.77. Був учасником оборони Луганського аеропорту. Довгий час проходив військову службу за контрактом в Ічнянському районному військовому комісаріаті. У жовтні 2020 року, після організаційно-штатних змін в установі за власним бажанням перевівся для подальшого проходження служби до 72-ї ОМБр

У нього залишилися мати, брат, дружина і троє дітей.