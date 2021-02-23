Голова ДФС Мельник призначив 10 нових в.о. керівників регіональних підрозділів

Голова ДФС Вадим Мельник, який вступив на керівну посаду 2 місяці тому, сьогодні змінив 10 керівників регіональних підрозділів ДФС.

Про це повідомляється на FB сторінці Вадима Мельника, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що нових в.о. керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби України отримали у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Донецькій, Київській, Львівській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Харківській областях.

Ще на початку свого призначення Мельник заявив, що бюджет України недоотримує мільйони і через так звані "скрутки", тіньові схеми і махінації з ухилення від сплати ПДВ, і він, як глава служби, визначить нові пріоритети роботи органу влади.

"Зараз економіка України недоотримує сотні мільярдів через корупцію й економічні злочини. Ми визначили основні напрямки роботи для нових керівників: викорінити існування незаконних каналів реалізації підакцизних товарів і ліквідувати діяльність податкових "схем"", - зазначив Мельник.

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Вадима Мельника призначили головою Державної фіскальної служби в грудні 2020 року. Фактично відразу він заявив, що кадрові зміни необхідні, оскільки вони є одним із ступенів на шляху до вирішення проблемних питань у службі.