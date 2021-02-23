Акція на підтримку Стерненка під ОП. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
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Біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві в ці хвилини відбувається акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого сьогодні засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Пряму трансляцію з місця подій ведуть декілька ЗМІ.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.