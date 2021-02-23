МВС впроваджує інноваційну систему "Connect Pro" для обслуговування громадян з порушенням слуху в сервісних центрах, - Геращенко

Між МВС і громадською організацією "Соціальна єдність" підписано меморандум про співпрацю, який дозволить більш ніж 400 тисячам українців з порушенням слуху повноцінно користуватися всіма сервісами системи МВС, завдяки інноваційній системі "Connect Pro".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Система працює за таким принципом: людина з порушенням слуху викликає потрібну екстрену службу в додатку, далі з нею зв'язується оператор, який пекладає жестове звернення на текстове повідомлення й озвучує його. Далі, на місце події виїжджає відповідна екстрена служба, представники якої теж можуть спілкуватися з нечуючим за допомогою програми.

Станом на сьогодні, в рамках пілотного проєкту, "Connect Pro" вже встановлена ​​в сервісних центрах МВС у Києві, Одесі, Львові та Дніпрі. Завдяки чому, за підтримки перекладачів, вже опрацьовано понад 1000 звернень людей із порушенням слуху.

Крім того, 150 екіпажів патрульної поліції Києва оснащені планшетами, на яких встановлена ​​система "Connect Pro". Сервіси комунікації для людей з порушенням слуху також функціонують на п'яти прикордонних пунктах.