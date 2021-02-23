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Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Біля будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підхід до Офісу президента в Києві на вулиці Банковій, де на 20-00 було заплановано проведення акції протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку, перекрито правоохоронцями.

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 01
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 02
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 03
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 04

За словами співробітників поліції діалогу, під час проведення масових заходів доступ на територію Офісу президента буде заборонено. Уздовж вулиці Банкової розміщено близько 10 вантажівок і автобусів Нацгвардії і поліцейських автомобілів. Правоохоронці закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 05
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 06
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 07
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 08
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 09
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 10

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 11

Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 12
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 13
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 14
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 15
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 16
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 17
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 18
Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями 19

Учасники акції намагаються прорвати кордони правоохоронців, що вишикувалися на підступах до будівлі ОП.

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Топ коментарі

  • iMedvedeff
    Слуга открывай, народ пришёл!!! Под офисом Зеленского в Киеве проходит акция протеста против приговора Стерненко, начались стычки с правоохранителями - Цензор.НЕТ 5408
  • Наглая Морда
    Украинцы свободу ценят больше, кацапу не понять
  • Ан Мур
    а ЗЛН ПНХ - ще немає?
    Слабовато доходить...
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