Під офісом Зеленського у Києві відбувається акція протесту проти вироку Стерненку, почалися сутички з правоохоронцями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Офісу президента в Києві відбувається акція протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Підхід до Офісу президента в Києві на вулиці Банковій, де на 20-00 було заплановано проведення акції протесту проти вироку активісту Сергієві Стерненку, перекрито правоохоронцями.









За словами співробітників поліції діалогу, під час проведення масових заходів доступ на територію Офісу президента буде заборонено. Уздовж вулиці Банкової розміщено близько 10 вантажівок і автобусів Нацгвардії і поліцейських автомобілів. Правоохоронці закликали організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок.



































Учасники акції намагаються прорвати кордони правоохоронців, що вишикувалися на підступах до будівлі ОП.