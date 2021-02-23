Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Колишній заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов вітає рішення суду, що засудив одеського активіста Сергія Стерненка до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Свою позицію Портнов висловив у Телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей вирок є вердиктом не тільки цьому злочинцеві, а всьому дармоїдському бродячому радикальному рагульству і порядкам, що панували в країні останні сім років", - написав він.

Колишній заступник голови АП вважає, що вирок Стерненку було винесено "всупереч тотальному опору пропагандистських ЗМІ, організацій, які фінансуються з-за кордону, політиків і чиновників партій Майдану та іншого непотребу".

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Портнов анонсує, що це - перший з трьох майбутніх вироків.

"Найближчим часом очікуємо процесуального завершення ще щодо двох обвинувальних актів - умисного вбивства та обігу наркотиків", - написав він.