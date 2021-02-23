Спалах COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення, - Ляшко

Спалах нових випадків захворювання COVID-19 в Івано-Франківській області має локальний характер, але показує тенденцію до поширення.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз в області зареєстровано найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків серед загальної кількості досліджень - він тримається на рівні 25-27%, рівень госпіталізацій упродовж останнього тижня вдвічі перевищує встановлений показник 60 осіб на 100 тис. населення", - написав Ляшко.

Чиновник зазначив, що також Івано-Франківська область залишається єдиним регіоном у країні, де зайнятість ліжок із киснем перевищує 50% навіть з урахуванням вже додатково розгорнутих місць.

За словами головного санлікаря України, тенденції збільшення рівнів захворюваності залишаються невтішними і тижневі темпи зростання кількості пацієнтів у "ковідних" лікарнях прискорилися з 15% до 25%.

Читайте також: Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА

"Щодня у "ковідні" лікарні госпіталізують на 50-60% більше пацієнтів, ніж виписують. Це означає, що навантаження на систему охорони здоров'я Івано-Франківської області залишається стабільно високою. Зараз спалах має локальний характер, проте показує тенденцію до поширення. Зокрема, Закарпатська, Чернівецька (сусідні регіони) і Вінницька області, також потрапляють у трійку найбільш зростаючих регіонів", - підкреслив Ляшко.

Нагадуємо, раніше державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввела "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.