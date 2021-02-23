Головні новини 23 лютого: вирок Стерненку, підозри екстопам "Приватбанку"

Стерненка засудили до ув'язнення, колишнім топам "Привату" повідомили про підозру, в Україну доставлено вакцину - головні новини 23 лютого.

Вирок Стерненку

Суд визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Нардепка "Голосу" Устінова стверджує, що Стерненка збиралися виправдати, але суддя піддався тиску Труханова, Татарова і Венедіктової. Партія збирає підписи за відставку генпрокурора.

Стерненко стверджує, що поговорив із Зеленським і подякував йому за вирок. Він стверджує, що Зеленський пропонував йому посаду - речниця президента Мендель заперечує це, а адвокат Масі Найєм підтверджує і каже, що сам був на тій зустрічі.

Із залу суду Стерненка відправили в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Львівська облрада ухвалила звернення до керівництва країни, в якому назвала вирок Стерненку несправедливим.

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Підозра колишнім топам "Приватбанку"

Колишнім керівникам "Приватбанку" - ексголові правління Олександру Дубілету та експершому заступнику глави Володимиру Яценку - повідомили про підозру в розтраті 136 млн грн. Також підозру в цій справи отримала перша заступниця голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олена Бичихіна. Генпрокурор Венедіктова заявляє, що справа "Приватбанку" - не єдина. Посольство США вітає вручення підозр.

Втрати на Донбасі

Унаслідок ворожого обстрілу під Зайцевим загинув сержант Дмитро Сардак - військовослужбовець 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, одесит. Ще один захисник України зазнав поранення. Загалом найманці обстрілювали наші позиції 7 разів.

Вакцина вже в Україні

Перша партія вакцини AstraZeneca прибула в аеропорт "Бориспіль" з Індії. Вакцинація розпочнеться вже завтра, першими щеплення отримають медики. Одночасно в Україні зареєстрували вакцину фірми Pfizer.

Скандал с тортами до 23 лютого

Харківська кондитерська влаштувала акцію до дня російської армії - запропонувала придбати торти з написом "23". Кондитери пояснюють свої дії тим, що багато дівчат нібито вітають своїх чоловіків із 23 лютого. У відповідь на хвилю обурення адміністраторка кондитерської записала відеозвернення, у якому відстоює свою позицію.