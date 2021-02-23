Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва
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Під час проведення акції протесту на Банковій у Києві поліція затримала 17 осіб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Києва.
"Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що кілька поліцейських зазнали опіків очей, їм надають необхідну допомогу.
Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.