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Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва

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Під час сутичок на Банковій затримано 17 осіб, відкрито кримінальне провадження, - поліція Києва
Під час проведення акції протесту на Банковій у Києві поліція затримала 17 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці поліції Києва.

"Під час штовханини учасники акції застосували газові балончики та кидали у правоохоронців фаєри. У результаті 17 активних учасників, які порушували правопорядок, доставили до управління поліції", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кілька поліцейських зазнали опіків очей, їм надають необхідну допомогу.

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Слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ст. 342 (Опір представникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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Топ коментарі

  • vitalmod
    Земрази это новорыги - такие же твари
  • Nick Sochenko
    Ну що зедауни? Другого яника обрали? Нічому життя не вчить? Сходіть хоч раз на Майдан, витратьте своє здоров'я, кілька разів від яника-зеленого по голові отримайте, може хоч тоді думати почнете
  • Ksenia VB
    Мусора самі пуляли газ . Очі вони попалили, тварюкі брехливі.
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