На Банковій затримано ветерана війни, добровольця Нацгвардії та Правого сектора Максима Кривцова (оновлено)
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Серед затриманих поліцією учасників акції протесту біля Офісу Президента ветеран війни, доброволець Нацгвардії та Правого сектора Максим Кривцов.
Про це Кривцов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я в автозаку, везуть на Московську 30. Якийсь срочнік, реально мудак, почав фігачити по голові. Я взагалі їх не трогав і сніжки прибирав, щоб в шию не западали", - написав Кривцов.
Пізніше він повідомив, що разом з іншими затриманими перебуває в актовому залі Печерського відділення поліції.
Нагадуємо, раніше в поліції Києва повідомили про 17 затриманих на акції біля ОП.
Кривцов на своїй сторінці повідомив, що його відпустили.