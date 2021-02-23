Яценюк: Вирок Стерненку - тріумф сил проросійського реваншу
Про це пише у фейсбуці експрем'єр-міністр України, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Вирок Сергієві Стерненку викликав тріумфальну реакцію у сил проросійського реваншу. Радість антидержавних сил сприймається як плювок в обличчя борцям за Україну й нашу українську Одесу зокрема", - написав він.
Яценюк нагадав, що Стерненко протистояв спробам створити в Одесі організацію "ОНР" за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР" і що через проукраїнську позицію він зазнавав нападів тітушок.
"Показово, вирок винесено у дні, коли ми відзначаємо річницю Революції Гідності. Замість відчуття нашої перемоги сім років тому - ми отримали сім років в’язниці для Сергія Стерненка. Можливо, саме тому такий вирок", - вважає Яценюк.
"Звертаюся до влади. Раніше Росії було передано "беркутівців", які у 2014 році розстрілювали людей на Майдані у Києві.
Якщо були віддані злочинці, на кого обміняти того, хто сам ходив під їхніми прицілами, захищаючи Україну?" - підсумував Яценюк.