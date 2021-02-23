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Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм

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Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм
Адвокат активіста Сергія Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.

Про це він сказав у коментарі виданню "НВ", повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Найєма, активіста немає у СІЗО, а в його захисників немає з ним контактів і вони не можуть з ним зв'язатися.

"Зараз невідомо, де він, - у СІЗО його немає ... Нам не дають відповіді, ні де він у СІЗО, ні де він може бути", - заявив адвокат.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    Началом конца правления петуховича стали избитые студенты. Началом конца правления тупорылого клоуна станет инцидент со Стерненко. И если сегодня было 5-7тыс на банковой, то в случае чп, на банковую в субботу прийдут 500тыс.
  • Shu Shu
    Стерненка немає в СІЗО Одеси, де він - невідомо, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 5051
  • Nick Sochenko
    Я прошу ще раз, усіх виборців зеленого, згадати свої радощі в 2019 році і те, що вас аж 73%. Ви зробили це разом
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