Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція

Унаслідок сутичок у вівторок увечері біля будівлі Офісу Президента в центрі Києва постраждали 27 співробітників поліції та бійців Нацгвардії.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених в управління осіб опитали й відпустили", - йдеться в повідомленні.

У столичному главку поліції зазначили, що в акції, яка відбувалася біля Офісу Президента України, взяли участь понад 2 тис. осіб.

"Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіків очей зазнали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.

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До управління поліції доставили 24 активних учасників акції. "У них взяли пояснення і відпустили", - розповіли в главку.

Як повідомлялося, за фактами подій, що відбулися, слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.