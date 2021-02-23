Під час сутичок біля Офісу Президента постраждали 27 правоохоронців, усіх затриманих відпустили, - поліція
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій постраждали 27 правоохоронців. Їм надають медичну допомогу. Всіх доставлених в управління осіб опитали й відпустили", - йдеться в повідомленні.
У столичному главку поліції зазначили, що в акції, яка відбувалася біля Офісу Президента України, взяли участь понад 2 тис. осіб.
"Під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички. У результаті опіків очей зазнали 27 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії", - йдеться в повідомленні.
До управління поліції доставили 24 активних учасників акції. "У них взяли пояснення і відпустили", - розповіли в главку.
Як повідомлялося, за фактами подій, що відбулися, слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.