Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня

Учасники акції протесту проти вироку Стерненку гріються біля охопленого вогнем шолома поліцейського біля будівлі Офісу Президента в Києві.

Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив Станіслав Федорчук, передає Цензор.НЕТ.

"Українці гріються біля палаючого шолома поліцейського. Так справжнє громадянське суспільство реагує на порушення судів, прокурорів та поліції. Несправжне - шукає причин лишатися вдома", - підписав фото Федорчук.

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