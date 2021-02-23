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Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня

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Учасники акції протесту проти вироку Стерненку гріються біля охопленого вогнем шолома поліцейського біля будівлі Офісу Президента в Києві.

Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив Станіслав Федорчук, передає Цензор.НЕТ.

Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня 01

"Українці гріються біля палаючого шолома поліцейського. Так справжнє громадянське суспільство реагує на порушення судів, прокурорів та поліції. Несправжне - шукає причин лишатися вдома", - підписав фото Федорчук.

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Топ коментарі

  • Zelya Vsyo
    Протестующие под Офисом Президента греются от горящего полицейского шлема. Фото дня - Цензор.НЕТ 4097
  • Welt Schmerz
    Покажіть цю світлину москалям та біларусам.
    Квіточки? Хіроводи? Ніт, не чули.
  • Алекс Мышкевич
    Зачётное фото!
    Это - свободная Украина!
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