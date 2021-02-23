Протестувальники під Офісом Президента гріються від охопленого вогнем поліцейського шолома. ФОТО дня
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Учасники акції протесту проти вироку Стерненку гріються біля охопленого вогнем шолома поліцейського біля будівлі Офісу Президента в Києві.
Фото на своїй сторінці у фейсбуці розмістив Станіслав Федорчук, передає Цензор.НЕТ.
"Українці гріються біля палаючого шолома поліцейського. Так справжнє громадянське суспільство реагує на порушення судів, прокурорів та поліції. Несправжне - шукає причин лишатися вдома", - підписав фото Федорчук.