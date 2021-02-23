Безстрокова акція проти вироку Стерненку розпочнеться в суботу
Відповідне повідомлення розміщено на сторінці активіста Стерненка у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Влада не до кінця зрозуміла, що часи безправ‘я та свавіллля закінчуються. Тому ми не збираємось зупинятися і оголошуємо безстрокову акцію протесту, яка триватиме до того моменту, поки Сергій Стерненко не буде на волі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що мітингувальники перебуватимуть на Банковій "стільки, скільки потрібно".
Суботній мітинг біля будівлі Офісу Президента розпочнеться о 12:00.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.