Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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Українського військовослужбовця поранив снайпер збройних формувань РФ.
Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 23 лютого, неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовця доставили до медиків, йому надають допомогу.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ", - додали в угрупованні.