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"Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"

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"Слуга народу" Гурін: "Вирок Стерненку не принесе користі нікому"
Депутат СН Дмитро Гурін побував на акції протесту біля Офісу Президента і поділився враженнями.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на сторінку нардепа у фейсбуці.

"Людей дуже багато і вони злі. Я не бачив такого настрою на жодній акції за останній рік. Вирок Стерненку не принесе користі нікому", - написав Гурін.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Слуга народу Гурін: Вирок Стерненку не принесе користі нікому 01

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Топ коментарі

  • armamagedoniks
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  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Да уж, Зеленский снова обделался. И скоро он поймёт насколько сильно...
  • Pavel Preobrazhenskiy
    Конечно не перенесет! Какая польза от его посадки? Он че олигарх? Продажный мусор? О даа, он намного хуже, он просвящяет ущербных, а это опасно для пылающих пердаков шария с портянкой. Посадки они обещали, жалкое зрелище. Раз сажают, значет во всем парняга разобрался и наступил на "правильный хвост"
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