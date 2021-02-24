В Україні почав діяти адаптивний карантин

Із середи, 24 лютого, в Україні починає діяти адаптивний карантин і запроваджується "жовтий" рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою уряду №104 від 17 лютого, на території країни, як і раніше, діятимуть чотири рівні епідеміологічної небезпеки: "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний".

З 24 лютого на всій території України буде, крім окремих областей, діяти "жовтий" рівень епіднебезпеки - це ті обмеження, які діють зараз у країні з деякими послабленнями. Зокрема, закладам громадського харчування буде дозволено працювати на годину довше - до 00:00, відвідування закладів освіти групами понад 20 людей.

Так, за "жовтого" рівня забороняється:

- перебування в громадських місцях, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту (респіраторів або масок);

- перебування на вулиці без документів, що засвідчують особу;

- самовільно залишати місце самоізоляції, обсервації;

- перетин іноземцем кордону, КПВВ без страхового поліса, що покриває випадок COVID-19;

- проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів при завантаженні залу понад 50%;

- перевезення пасажирів у громадському транспорті понад сидячих місць;

- проведення дискотек, робота нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля;

- робота закладів громадського харчування з 00:00 до 7:00 крім адресної доставки і замовлень навинос, розміщення відвідувачів на відстані менше 2 м і понад чотирьох осіб за столом, не враховуючи дітей до 18 років;

- діяльність суб'єктів господарювання, які не забезпечили маркування щодо дотримання дистанції, не забезпечили персонал ЗІЗ, обслуговують покупців без ЗІЗ;

- діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ, що надають соцпослуги і послуги з реабілітації;

- відвідування закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% персоналу і одержувачів освіти, проведення в закладах освіти заходів за участю понад однієї групи або класу;

- проведення медустановами планових госпіталізацій;

- відвідування сторонніми пунктів тимчасового перебування іноземців, установ соцзахисту.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, до "помаранчевої" зони увійдуть Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області. На "помаранчевому" рівні місцевих органів самоврядування можуть вводити додаткові обмеження.

"Червоний" рівень область буде запроваджувати, якщо є перевищення хоча б двох показників протягом трьох днів поспіль. На цьому рівні запроваджуються жорсткі карантинні обмеження - практично такі самі, як за січневого карантину.

"Червоний" рівень в області буде запроваджуватися в Івано-Франківській області з 26 лютого.

Додатково до обмежень "червоної" зони буде заборонена посадка і висадка пасажирів на регулярні та нерегулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним і автомобільним транспортом у населені пункти Івано-Франківської області та з них.