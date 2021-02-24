Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко

Через 2 тижні після блокування каналів "112 Україна", NewsOne та Zik зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг "Новини". Статутний капітал - 100 грн.

Про це пише у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав Ткаченко.



За його інформацією, зареєстровано це ТОВ 18 лютого – "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі". Засновниками нового ТОВ є 100 осіб, кожен з них вклав у створення нової організації по 1 гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдинг "Новини" – 100 грн.

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"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої "діяльності"" , - зазначив Ткаченко.

Він також запропонував ознайомитися з переліком 100 осіб, які вклали по 1 грн в статутний капітал ТОВ.

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"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів". Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне", - підсумував міністр.