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Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко

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Трійка заборонених каналів Медведчука створила нове ТОВ, - Ткаченко
Через 2 тижні після блокування каналів "112 Україна", NewsOne та Zik зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю "Медіахолдинг "Новини". Статутний капітал - 100 грн.

Про це пише у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Заборонена "Трійка Медведчука", що називала себе "Медіахолдинг "Новини" натягнула нову маску. Створила ТОВ з такою ж назвою. Напевно, щоб РНБО та СБУ їх довго не шукали", - написав Ткаченко.

За його інформацією, зареєстровано це ТОВ 18 лютого – "буквально за два тижні після блокування цих антиукраїнських пропагандистських каналів в українському ефірі". Засновниками нового ТОВ є 100 осіб, кожен з них вклав у створення нової організації по 1 гривні. Таким чином, статутний капітал ТОВ "Медіахолдинг "Новини" – 100 грн.

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"Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже, й увага з боку держави до їхньої "діяльності"" , - зазначив Ткаченко.

Він також запропонував ознайомитися з переліком 100 осіб, які вклали по 1 грн в статутний капітал ТОВ.

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"Шукайте знайомі прізвища серед "акціонерів". Але як зі статутним капіталом у 100 грн. можна фінансувати заздалегідь нерентабельне підприємство – питання риторичне", - підсумував міністр.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик
    Кто бы сомневался. Я думаю это было просчитано еще до того как.Главное большой типа патриотический пук. Зеленский его сделал.
  • MrC
    Дайте им сотку и пусть едут на родину к родным березкам.
  • Myko
    Медведчуківскі канали закривались з метою створення медійного фону для закриття каналу "Прямий". Оскільки із закриттям "Прямого" стався конфуз, потреба у ліквідації каналів кума путіна відпала.

    Санкції проти медведчука і шарія введені на три роки, до кінця каденції Зеленського. Кримінальні справи не відкриваються, що свідчить про те, що вводились вони з метою переорієнтації електорату медведчука і шарія на Бойка для того, щоб дати йому можливість обійти Порошенка у вийти у другий тур із Зеленським.

    Прорашистське електоральне поле зачищається під Бойка. На українське патріотичне поле на додачу до старих Тимошенко, Ляшко, Кошулинський додаються Гройсман, Кличко, Притула, не виключено що тепер і Стерненко. І всі разом будуть гризти з усіх боків Порошенка. Вава і собі міриться щось вгризти під виглядом "патріота-державника", образ якого йому зараз ліплять. Правда образ патріота-державника до нього тулиться так, як до корови сідло.
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