Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС

Компанія Twitter повідомила, що заблокувала назавжди діяльність 373 акаунтів, 100 з яких пов'язані з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в офіційній заяві соціальної мережі.

Заблоковані російські акаунти, як випливає із заяви, підрозділяються на дві групи. Перша група — це 69 фейкових акаунтів, пов’язаних із російськими державними інституціями. Вони поширювали російську офіційну точку зору, а також — "підривали віру в НАТО і стабільність альянсу".

Друга група із 31 аккаунта — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень — "Ольгинською фабрикою тролів". Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.

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Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, пов’язаних із Росією, Вірменією та Іраном. У тому числі були заблоковані 35 акаунтів, пов’язаних з урядом Вірменії, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.