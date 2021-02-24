Twitter заблокував 100 пов'язаних з Росією акаунтів: поширювали інформацію проти НАТО, США та ЄС
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це йдеться в офіційній заяві соціальної мережі.
Заблоковані російські акаунти, як випливає із заяви, підрозділяються на дві групи. Перша група — це 69 фейкових акаунтів, пов’язаних із російськими державними інституціями. Вони поширювали російську офіційну точку зору, а також — "підривали віру в НАТО і стабільність альянсу".
Друга група із 31 аккаунта — імовірно пов’язана з Агентством інтернет-досліджень — "Ольгинською фабрикою тролів". Ці акаунти вели інформаційну війну проти Європи і США.
Загалом Twitter оголосив про блокування 373 акаунтів, пов’язаних із Росією, Вірменією та Іраном. У тому числі були заблоковані 35 акаунтів, пов’язаних з урядом Вірменії, які поширювали негативну інформацію про Азербайджан.