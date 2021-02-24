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У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

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У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року
Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге припустив, коли закінчиться пандемія коронавірусу. На його думку, це станеться на початку 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.

Він зазначив, що зараз про вірус знають набагато більше, ніж у 2020 році. При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності в жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій поки не можна визначити.

Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини.

Нагадаємо, ВООЗ створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.

Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації проти коронавірусу. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус у глобальному масштабі не вийде.

Топ коментарі

  • Marko Lukash
    И начнется ковид-22?
  • Ярема Стогін 6249da91
    Потрібно ліквідувати цю організацію як затратну і неефективну. Кошти, які тратяться на утримання цієї шобли дармоїдів і бездарів краще направити на закупку вакцин, ліків і медичних засобів для малозабезпечених країн. Тут містер Трамп мав повну рацію - припинив халяву для паразитів...
  • Олег Хмара b07bd21f
    Для нормальних людей вона й не починалася.
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