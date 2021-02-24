У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.
Він зазначив, що зараз про вірус знають набагато більше, ніж у 2020 році. При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, однак необхідності в жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій поки не можна визначити.
Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини.
Нагадаємо, ВООЗ створила механізм виплати компенсацій за побічні ефекти від застосування вакцин проти коронавірусу. Компенсацію виплачуватимуть громадянам 92 бідних країн-членів глобальної програми COVAX.
Всесвітня організація охорони здоров'я відзначає необхідність повсюдної вакцинації проти коронавірусу. Якщо це не буде зроблено у всьому світі, перемогти вірус у глобальному масштабі не вийде.