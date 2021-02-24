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Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

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Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"
Адміністрація Джо Байдена готова без вагань реагувати санкціями на спроби відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку позицію підтвердив у вівторок прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжимо інформувати Конгрес, і якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства – я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про "Північний потік-2" – ми без вагань зробимо це", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

У відповідь на запитання, чи поділяє Білий дім стурбованість, зокрема, Польщі щодо газопроводу, Прайс підкреслив, що США проводять тісні консультації з європейськими партнерами та союзниками.

"Що стосується польської сторони, ми, безумовно, поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що "Північний потік-2" – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей", - повторив позицію США речник Держдепу.

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Як повідомлялося, у понеділок США оголосили про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке з початку нинішнього року намагалося продовжити будівництво "Північного потоку-2". Крім того, під обмеження потрапив власник судна, ТОВ "КВТ-РУС".

Ці рішення ухвалено на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), ухваленого 2017 року, а також Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого в оборонному бюджеті США.

Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
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  • Marko Lukash
    Таки да. Кацапы уже пышно разрекламированную "Силу Сибири" построили. И сколько теперь она будет окупаться? 50 лет?
  • Maksim Perepelitca
    Там ще писали , що саме в цей момент йому припекло " по большому " , через що він і почав вилазити з танка , але ... трапилось те - що трапилось Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4174 ..

    Танк потім довго ще провітрювали .. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3295 .
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