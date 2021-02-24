Спецмісія ОБСЄ зафіксувала 88 порушень "тиші", зокрема три вибухи, на Донбасі за добу

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в понеділок, 22 лютого, 88 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, в Луганській області - жодного.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в звіті спецмісії ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 88 порушень режиму припинення вогню, зокрема 3 вибухи невизначеного походження. Усі, крім одного, порушення сталися в західному напрямку від Петрівського району Донецька (непідконтрольний уряду, 15 км на північний захід від центру міста), а також на захід від н. п. Олександрівка (непідконтрольний уряду, 20 км на північний захід від Донецька). За минулу добу, за спостереженнями Місії, в області сталося 10 порушень режиму припинення вогню.

У Луганській області СММ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. За минулу добу, за спостереженнями місії, в області сталося 60 таких порушень.

Також повідомляється, що після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 р., на якому досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала принаймні 10 603 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 3409 вибухів, 1180 невизначених боєприпасів у польоті, 101 спалах дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету, а також щонайменше 5852 черги і постріли).

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