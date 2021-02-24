Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
"Так, поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Неподалік Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.
"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального поранення один український захисник", - повідомили в штабі.
Також повідомляється, що з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.
У районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
"На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
"Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає скорішого одужання", - додали в пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.