Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

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Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС
Минулої доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано двадцять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, поблизу населеного пункту Зайцеве збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один – зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Неподалік Красногорівки противник вів вогонь із мінометів 120-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу зазнав вогнепального поранення один український захисник", - повідомили в штабі.

Також повідомляється, що з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська відкривали вогонь неподалік Шумів, а біля Причепилівки та Катеринівки – ще й зі стрілецької зброї.

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У районі населених пунктів Авдіївка, Луганське, Золоте-4 та Миронівський противник здійснив по кілька пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Павлополя і Новоселівки Другої ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

"На обстріли противника українські воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

"Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого воїна, а пораненим – бажає скорішого одужання", - додали в пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що від початку поточної доби, 24 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму тиші, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму тиші, - штаб ОС 02

Топ коментарі

  • Serhios Bond
    Сколько у нас погибших за последние трое суток "перемирия" по-бубочке? Нужно просто перестать стрелять? Вечная память и Царствие небесное воину...
  • Тарапунька
    Вічна світла пам'ять загиблому, найскорішого одуження пораненим....Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3769
    Один український воїн загинув, ще двох поранено внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 20 порушень режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8387
  • Vasilij VG
    Мимо кассы. Не нужно сейчас Украине отвоевывать Донбасс - через большие потери получить разграбленную территорию, перенасыщенную ватой? Легкий путь к самоубийству. Это если рашка не пойдет в контратаку и не дойдет до западных областей.
    Ответку нужно давать, чтобы сепары несли десятикратные потери. Но это не при говнокомандующем клоуне.
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