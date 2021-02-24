В Україні за добу від COVID-19 померли 152 людини, зафіксовано 5850 нових випадків зараження, одужали 3645 осіб
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"5850 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 316 дітей та 271 медпрацівник.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 3 049 осіб;
летальних випадків – 152;
одужало – 3 645 осіб;
здійснено тестувань за добу – 79 538 (зокрема методом ПЛР – 34 351, методом ІФА – 15 548, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 29 639).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 317 694 особи;
одужало – 1 155 422 особи;
летальних випадків – 25 461;
проведено ПЛР-тестувань – 6 772 495.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях", - розповів Степанов.