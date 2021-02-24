Найманці РФ відкривали вогонь з СПГ і дистанційно мінували Хутір Вільний: унаслідок важких поранень помер цивільний, - штаб ОС

23 лютого збройні формування РФ вчергове цинічно порушили режим припинення вогню і, крім обстрілів позицій ЗСУ із забороненого озброєння, відкрили вогонь по Хутору Вільному. Від травм, зазнаних унаслідок вибуху міни, помер цивільний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"23 лютого збройні формування Російської Федерації вкотре цинічно порушили режим припинення вогню та, крім обстрілів наших позицій із забороненого озброєння, відкрили вогонь і по Хутору Вільному, що на Луганщині.

Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний мешканець, 1947 року народження. Приблизно о 17:25 на його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік зазнав важких множинних поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першу медичну допомогу постраждалому було надано військовими медиками, після чого його було доправлено до лікувального закладу.

"Медики декілька годин поспіль намагалися врятувати життя чоловіка, та, на жаль, від важких поранень він помер", - повідомили в штабі.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України та вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей.

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Зібрані в повному обсязі матеріали будуть спрямовані до СВ СБУ м. Сєверодонецька для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.258 КК України – терористичний акт", - додали в пресцентрі ОС.