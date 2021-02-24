У законопроєкті про порядок призначення глав НАБУ і ДБР немає жодної норми про звільнення Ситника, - "слуга народу" Кравчук
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.
"Окремо хочу розвінчати чисельні міфи та чутки – у нашому законопроєкті не міститься жодної норми, яка б передбачала обов’язкове звільнення конкретно Артема Ситника. Звісно, таке звільнення можливе, тому що всі посадовці не є вічними, але вже точно не закладене у проєкті закону. Все інше – це лише "демонізація" законопроєкту з боку людей, які явно лобіюють свої інтереси, які, вочевидь, не перетинаються з інтересами держави", - сказала Кравчук.
При цьому парламентарка зазначила, що на сьогодні існує, фактично, "діра" у законодавстві стосовно призначення та звільнення директора НАБУ.
"Це було спровоковано ще попередніми Президентом та парламентом, які вписали у закон про НАБУ окремі неконституційні норми. Через це наразі маємо часткову правову невизначеність стосовно антикорупційних інституцій, а від цього страждає антикорупційна політика держави в цілому", - додала Кравчук.
"Ми пропонуємо зміни до Конституції, що дозволять зробити процедуру призначення і звільнення Директора НАБУ чіткою та прозорою, з дотриманням принципу стримувань і противаг. Передбачається, що Президент призначатиме та звільнятиме Директора Бюро, отримуючи на це згоду парламенту. Також у Конституції закріплюється, що на посаду Директора НАБУ проводиться конкурс, це буде найкращим інструментом захисту незалежності Бюро. Але і після результатів проведення конкурсу, Президенту необхідна буде згода парламенту, щоб запобігти призначенню або звільненню особи з посади Директора без належних підстав. Такий спосіб виключає і саму можливість тиску на Директора НАБУ під час здійснення його повноважень. Так ми виключаємо можливі корупціногенні фактори", - акцентувала Кравчук.