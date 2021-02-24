У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко

У Раді хочуть вирішити проблему тимчасових міністрів. У "Слузі народу" пообіцяли розробити відповідний законопроєкт.

Про це повідомив у коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, можуть розділити функції міністра, коли місце буде пустувати, між прем'єром і всім Кабінетом Міністрів. Також у коментарі виданню заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що цим законопроєктом займеться профільний комітет.

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"Обмеження мають бути, в.о. не може перебувати на посаді пів року або два роки, але це має бути прописано, щоб ми не паралізували діяльність міністерства", - уточнила Кравчук.