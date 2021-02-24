У Раді підготують законопроєкт про тимчасових міністрів, - "слуга народу" Корнієнко
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У Раді хочуть вирішити проблему тимчасових міністрів. У "Слузі народу" пообіцяли розробити відповідний законопроєкт.
Про це повідомив у коментарі РБК-Україна перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, можуть розділити функції міністра, коли місце буде пустувати, між прем'єром і всім Кабінетом Міністрів. Також у коментарі виданню заступниця голови фракції СН Євгенія Кравчук зазначила, що цим законопроєктом займеться профільний комітет.
"Обмеження мають бути, в.о. не може перебувати на посаді пів року або два роки, але це має бути прописано, щоб ми не паралізували діяльність міністерства", - уточнила Кравчук.