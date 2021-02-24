Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 95 країнах: вже зробили понад 213 млн щеплень
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Вакцінація проти коронавірусу стартувала у 95 країнах світу. Найбільше щеплень проти коронавірусу зробили в США.
У світі станом на ранок 24 лютого зробили понад 213 млн щеплень проти коронавірусу. Про це свідчать дані агентства Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
Вакцинація стартувала у 95 країнах світу.
Лідерами за кількістю введених доз є:
США - 65,032 млн доз;
Китай - 40,5 млн доз;
країни ЄС - 27,967 млн доз;
Велика Британія - 18,558 млн доз;
Індія - 11,907 млн доз.
При цьому лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (84,78), Сейшельські Острови (68,31), Об'єднані Арабські Емірати (52,73), Велика Британія (27,78) і Мальдіви (22,88).