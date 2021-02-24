Сьогодні краматорський суд знову розгляне запобіжний захід для комбата Лановенка

Сьогодні, 24 лютого, о 10.00 в краматорському суді знову розглядатимуть запобіжний захід для командира 37-го батальйону 56-ій бригади Павла Лановенка (позивний Морпіх).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як і під час попередніх засідань, Морпіха підтримують як бійці його підрозділу, так і представники інших бригад. За нього готові поручитися народні депутати України та командування ООС.

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Нагадаємо, комбата Лановенка суд відправив на гауптвахту на 30 діб за підозрою у побитті старшого солдата-контрактника Лямцева. Медики констатували у Лямцева закриту травму живота з роздавлюванням селезінки, хвоста підшлункової залози і кореня грижі товстої кишки, йому зробили операцію. На момент надходження до лікарні Лямцев перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Лановенко факт побиття заперечує. Двоє свідків-лейтенантів чули розмову між комбатом і солдатом на підвищених тонах і чули звуки, схожі на звуки ударів, але самого побиття не бачили.

Раніше суд відправив комбата Лановенка під цілодобовий домашній арешт.