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15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція

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15-річна дівчина на Донеччині вирішила прогуляти школу і наковталася таблеток, - поліція
15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття і випила таблетки. Дитину доставили в лікарню, де їй була надана медична допомога. Життю школярки нічого не загрожує.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт поліції Донеччини.

До поліції Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою "швидкої допомоги" доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням.

У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала "швидку".

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.

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Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства" Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

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Топ коментарі

  • Zemer
    с 10 летнего возраста разрешить только противозачаточные
  • user009
    Срочно запретить домашние аптечки, лекарства не продавать без справки от участкового о наличии сейфа
  • Alex Smith bb5fe51c
    Оно давно потеряно благодаря дебильным родителям и дерьму типа тик-ток,вконтакте и.т.д.
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