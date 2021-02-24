Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм
Про це адвокат активіста Масі Найєм повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
В якому саме СІЗО перебуває активіст - адвокат не уточнив.
Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.