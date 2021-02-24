Стерненко перебуває в одеському СІЗО, - адвокат Найєм

Активіст Сергій Стерненко, якого раніше засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, перебуває у СІЗО Одеси.

Про це адвокат активіста Масі Найєм повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

В якому саме СІЗО перебуває активіст - адвокат не уточнив.

Раніше адвокат Стерненка Масі Найєм заявив, що не знає, де перебуває його підзахисний.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.