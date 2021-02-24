Степанов розраховує на 22 млн доз вакцини: "Цього достатньо для вакцинації в 2021 році"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна очікує отримати не менше 22,6 млн доз вакцин різних виробників проти COVID-19 і планує домовлятися про інші поставки.

Про це сказав Степанов під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках візиту в Індію вдалося вирішити кілька стратегічних завдань. Перше - домовитися про додаткову партію вакцин розробки американської компанії Novavax. Попереду контрактування ще 5 млн вакцин компанії NovaVax. На сьогодні маємо очікувані поставки вакцин від компанії Pfizer в рамках ініціативи COVAX - понад 100 тис доз, від компанії Sinovac - близько 2 мільйонів доз, компанії AstraZeneca - ми ще 1,5 мільйона (доз) повинні отримати від Serum Institute, і також до 4 мільйонів отримати або від Serum Institute, або від іншого виробника в рамках ініціативи COVAX. від компанії NovaVax 10 млн доз вакцин у нас вже підписано і на 5 млн розраховуємо найближчим часом укласти контракт відповідно до досягнутих мною домовленостей", - сказав міністр.

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Степанов стверджує, що "цього обсягу цілком достатньо для повноцінного проведення програми вакцинації протягом поточного року".

За його словами, МОЗ не збирається зупинятися і буде ще контрактувати закупівлю вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2.

"Очікуємо фінальні версії контрактів від виробників", - додав Степанов.