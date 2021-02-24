Рейтинг партій: "СН" - 19,7%, "ЄС" - 16,2%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батьківщина" - 12%, "Українська стратегія Гройсмана" - 5,1%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

П’ять політичних партій подолали б прохідний бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (19,7% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 16,2%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 14,2%, партію "Батьківщина" – 12,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,1%, Радикальну партію – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,4%, партію "Свобода" – 3,8%, партію Є.Мураєва "Наші" – 3,5%, партію "Голос" – 3,3%, партію "УДАР" – 3,2%, партію Шарія – 3,2%, "За майбутнє" – 2,8%, "Народний фронт" – 1,9%", - йдеться в результатах дослідження.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.