58% українців підтримують санкції РНБО проти Медведчука і Марченко, 28% - не підтримують, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Три чверті українців (75%) знають про рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій щодо народного депутата України від "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука і його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"75% відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій щодо Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% – щось чули, водночас, 25% – вперше чують). 58% підтримують рішення РНБО, 28% – не підтримують. Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% – протилежної думки 52% вважають, що рішення про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука викликане його проросійською діяльністю, 30% – вважають це розбірками між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це вказівкою з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію", - йдеться в результатах дослідження.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 22-23 лютого 2021 р.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.