Харківська міськрада припинила повноваження Кернеса у зв'язку з його смертю

Харківська міська рада на сесії в середу ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса.

"Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови", - йдеться в рішенні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У документі також зазначено, що копію рішення секретар міськради Ігор Терехов має направити до Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 27 січня парламентський комітет з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив звернутися до Харківської міської ради з метою отримання її рішення про дострокове припинення повноважень мера Харкова Геннадія Кернеса у зв'язку з його смертю, що дозволить розпочати процедуру призначення позачергових виборів міського голови.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.