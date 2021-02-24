Церква не примушуватиме будь-кого до вакцинації, але від неї залежить життя наших ближніх, - ПЦУ

Православна Церква України не має жодних заперечень щодо вакцинації загалом як медичної процедури: вона не суперечить ані Божими заповідями, ані засадам християнської віри.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці ПЦУ у Facebook.

"Водночас Церква не буде примушувати будь-кого до вакцинації. Процедура вакцинації мусить бути добровільною та усвідомленою. Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ зазначили, що церква спонукає всіх дослухатися до лікарів, використовувати добрі засоби лікування, однак не може ані визначати, яке саме це має бути лікування у конкретному випадку чи якими саме засобами.

"Відтак цілком очевидно, що Церква як інституція, священнослужителі, релігійні діячі не можуть і не повинні брати на себе відповідальність щодо сертифікації, якості, ефективності, умов транспортування і зберігання доз вакцини, правильності та доцільності для конкретної особи проведення процедури щеплення. Адже це – зона відповідальності системи охорони здоров’я та держави. Тому свідомо ставлячись до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, розуміючи, що людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі "за" і "проти", в той же час пам’ятаючи, що питання вакцинації не є виключно особистим – воно напряму стосується здоров’я всього народу і життя наших ближніх", - наголосили в ПЦУ.

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