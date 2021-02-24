Новини • Закриття каналів Медведчука

СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело

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СБУ і НАБУ сьогодні починають операцію з повернення нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у держвласність, - джерело
Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро сьогодні розпочинають операцію з передачі нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" у власність держави.

Про це Цензор.НЕТ повідомило джерело в правоохоронних органах.

Раніше, 19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

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Топ коментарі

  • Антон Чигур
    Это хорошо, но этого мало!! Где уголовные дела и посадки тех тварей, кто передал эту трубу Мертвечуку?!!! Или вы мастера сажать таких как Стерненко?!!
  • belge
    Украл полторы тысячи километров трубы? А при ком, при ком это безобразие так незаметно случилось? СБУ и НАБУ сегодня начинают операцию по возврату нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" в госсобственность, - источник - Цензор.НЕТ 6494
  • Hanka Panyanka
    капец, госсобственность оказалась в частных руках и никто не знает как...это бардак, господа, все вокруг колхозное, все вокруг ничье..., странно, что только сейчас это заметили, раньше не замечали... или очки надели или совесть проснулась внезапно...
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