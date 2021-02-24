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Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак

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Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак
Справа Сергія Стерненка - це не про юридичні докази і процесуальні помилки. Це про свавілля і справедливість.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній заступник генерального прокурора Віктор Чумак, передає Цензор.НЕТ.

"Рано чи пізно це все одно б сталося. Краще рано. Справа Сергія Стерненка - це не про юридичні докази та процесуальні помилки. Це про свавілля і справедливість. Це той самий каталізатор, яким було побиття студентів беркутом в ніч на 30 листопада 2013 р.", - написав він.

Чумак зазначив, що змінився вже п'ятий президент, а правоохоронна і судова система, яка є стрижнем свавілля, політичного тиску та бізнес-рейдерства не змінюється: "Кожен президент вважає, що він буде найхитріший, і вона буде його надійною опорою. Ні. Вона завжди буде подразником суспільства, тому що їй ніхто не довіряє".

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Також він додав, що Зеленському все-таки прийдеться її реформувати реально, по-справжньому, а не робити чергову імітацію, як зараз.

"В іншому випадку вона його поховає. Не тарифи, не війна, а саме судова система як символ несправедливості. І найбільший спротив цьому буде не від суддів, а від Татарова з Єрмаком і до недоброчесних адвокатів та прокурорів, "рєшал" всіх мастей які на цьому більш за все харчуються. Але не можна зупинити ідею, час якої настав", - резюмував Чумак.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Справа Стерненка - це про свавілля і справедливість. Якщо Зеленський не реформує систему, вона його поховає, - Чумак 01

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Топ коментарі

  • Дід Трохим
    Кто такой СЕРГЕЙ ЩЕРБИЧ, которого "похитил" Стерненко:
    Сергей Щербич, член пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова, активный участник Антимайдана.
    Сергей Щербич хорошо знаком представителям "Правого сектора" в Одесской области: о нем была опубликована информация на странице региональной ячейки в Facebook.
    Также его личные данные опубликовал сайт "Миротворец".
    На одной из фотографий видно, как Щербич позирует для фото в советской военной форме: на правой груди у него висят значок "Гвардия", ордена Красной звезды и Отечественной войны, а также видна надпись "Спасибо деду за Победу".
    Кроме того, Щербич принимал активное участие в Антимайдане: зимой 2013-2014 годов он был в числе "титушек", которых возили из Одессы в Киев..

    На YouTube сохранились видео того, как Щербич агитировал в поддержку Януковича и собирал боевиков для поездки в Киев с целью участия в разгоне Евромайдана.

    https://www.dialog.ua/ukraine/224498_1614095762
  • Маркиз
    Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 1773
  • Маркиз
    Нагадаємо, що суддя Попревич, який засудив Сергій Стерненко ні за що на 7 років, раніше:
    - Відпустив директора табору "Вікторія", в якому загинули діти в вогні, під мізерну заставу;
    - Повністю виправдав міліціонера, який катував людей;
    - Відмазував п'яних водіїв;
    - "Забув" задекларував Мерседес і квартиру дружини в Криму:
    - Писав і публікував рішення російською мовою всупереч закону;
    - всупереч закону 2000 рішень взагалі не опублікував;
    - встановив у себе перед будинком погруддя Сталіна і Леніна.

    Система повна таких залежних, безпринципних негідників.
    Які за одним дзвінком хоч невинного засудять, хоч мати рідну продадуть.
    Саме тому очищення системи від них - це питання нашої з вами свободи і нашого з вами виживання, не менше.
    Mykhailo Zhernakov
    Дело Стерненко - это о произволе и справедливости. Если Зеленский не реформирует систему, она его похоронит, - Чумак - Цензор.НЕТ 9820
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