Апеляція на вирок Стерненку ще не надходила, - прокурор Одеської області Костенко

Керівник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко повідомив, що апеляції на вирок одеському активісту Сергію Стерненку від захисту ще не надходили, сторона обвинувачення також вивчає вирок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене зараз немає інформації про те, що її (апеляцію на вирок суду. - Ред.) подала сторона захисту, а прокуратура тільки вчора отримала вирок і ми його ще вивчаємо", - сказав Костенко.

Прокурор додав: "Коли будуть подані апеляції, то провадження буде направлено до апеляційного суду, а апеляційний суд відповідно визначить дату, коли справа буде призначена до розгляду".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

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