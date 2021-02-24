Апеляція на вирок Стерненку ще не надходила, - прокурор Одеської області Костенко
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене зараз немає інформації про те, що її (апеляцію на вирок суду. - Ред.) подала сторона захисту, а прокуратура тільки вчора отримала вирок і ми його ще вивчаємо", - сказав Костенко.
Прокурор додав: "Коли будуть подані апеляції, то провадження буде направлено до апеляційного суду, а апеляційний суд відповідно визначить дату, коли справа буде призначена до розгляду".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.