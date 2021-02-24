Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2"

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea повідомила, що не планує надалі фінансувати російський газопровід "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проєкту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".

"Платежі за кредитом для Nord Stream 2 становили € 730 млн і були завершені до перегляду закону США "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"(CAATSA). Подальші виплати не плануються", - йдеться у звіті компанії за четвертий квартал 2020 року і весь минулий рік.

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Глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив вчора, 23 лютого, що в разі потреби США вживатимуть нових заходів проти будівництва "Північного потоку-2". Раніше Держдеп направив до Конгресу доповідь зі списком юросіб, які беруть участь у будівництві газопроводу, а Вашингтон розширив санкції проти судна "Фортуна" і його власника "КВТ-Рус".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.