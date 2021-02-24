Жінка в Рівному зазнала поранення, наштовхнувшись на ніж, який тримав у руках 2-річний син, - Нацполіція

28-річна жінка в Рівному зазнала поранення ножем від 2-річного сина, постраждалу госпіталізували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Рівненської області.

Повідомлення про подію надійшло до поліції вчора, 23 лютого, приблизно о 19 годині.

Поліцейські на місці події встановили, що в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Макарова обласного центру 28-річна мешканка зазнала ножового поранення в грудну клітку.

Як пояснила потерпіла, вона наштрикнулася на ніж, який тримав у руках її малолітній син, 2018 року народження.

За словами 34-річного чоловіка потерпілої, поранену дружину він побачив, коли зайшов на кухню. Лікарі доставили жінку до лікарні, де їй надали невідкладну допомогу. Із діагнозом колота рана грудної клітки її госпіталізували. За результатами медичного огляду чоловік перебував у стані алкогольного сп’янінні.

У межах кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини події. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

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