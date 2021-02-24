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Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському

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Закон про штрафи за кермування у п'яному вигляді спрямовано на підпис Зеленському
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ВР.

Зазначається, що законом підвищуються штрафи: за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - 340 грн; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.

За керування автомобілем у нетверезому стані - штраф 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки. За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

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Як повідомлялося, 16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт №2695, який передбачає посилення відповідальності за водіння у п'яному вигляді.

Топ коментарі

  • Fly Flyiovich
    Не штрафы нужно поднимать а законодательство менять... Лайфхак для пьяных - ездить вообще без док-ов... В этом случае протокол по 130 статье составляется на "Не встановлену особу" и максимум через 3 часа тебя отпускают. Максимум заберут машину на штраф площадку, которую потом заберешь за 1500-2000 грн. Это если ты не владелец машины и мусора тебя по машине не пробьют.
  • Борменталь Незабаром
    оу, з нашою мусарньою, тепер під цей закон, піднімуть собі хабарі в небо звинувачуючі в п'янстві і підробляя результати
  • Sergey Belibenko
    Штрафы за вождение в пьяном виде можно было бы вообще отменить,введя ответственность за дтп в пьяном виде как покушение на умышленное убийство, даже если тлько маленькая царапина,а за смерть в дтп зак за умышленное убийство с отягчающими.
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