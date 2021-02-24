Із 16 липня приблизно 150 тис. держслужбовців повинні будуть підтвердити рівень володіння українською мовою, - глава Нацкомісії зі стандартів державної мови Демська

Глава Національної комісії зі стандартів державної мови Орися Демська зазначає, що із 16 липня 2021 року приблизно 100-150 тисяч громадян України мають засвідчити рівень володіння державною мовою, склавши відповідний іспит.

"Кількість людей, які на сьогодні мають скласти іспит із 16 липня і засвідчити рівень володіння державною мовою, становить приблизно 100-150 тис. осіб. Ми на сьогодні маємо вже тих, хто пройшов за донабором (на держслужбу. - Ред.), вчора закон проголосувала Рада, вже майже від 30 до 80 тис. по всій країні", - сказала Демська під час публічного звіту про результати діяльності у 2020 році в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, планується, що центри для складання тестів на володіння українською мовою будуть щонайменше в кожному обласному центрі, а сертифікат на володіння державною мовою діятиме безстроково.

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"Потрібно розуміти, що закон зворотної дії не має. Усі, хто сьогодні вже працюють і не йдуть на конкурс і не претендують на будь-яку посаду, а вже на ній перебувають - вони не будуть складати іспит. Іспит складатимуть лише ті, хто хоче отримати сертифікат з перспективою, що колись буде обиратися на конкурс", - додала Демська.

Як повідомлялося, 16 липня 2021 року набуває чинності норма про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади або місцевого самоврядування, має складати іспит на рівень володіння українською мовою відповідно до нових стандартів, розроблених Національною комісією зі стандартів державної мови.