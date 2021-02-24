Глава експертної групи ОП Кошман написав заяву про звільнення, підтримавши протести біля Офісу Президента: "Ходити на протести, працюючи на Банковій, доволі дивно"

Глава експертної групи з внутрішньої і гуманітарної політики Офісу Президента Сергій Кошман написав заяву про звільнення на тлі вчорашніх протестів під ОП через вирок активісту Сергію Стерненку.

Про це Кошман повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Написав заяву про звільнення з Офісу Президента. Бо ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, доволі дивно. На жаль, інших інструментів впливу я поки що не бачу. Майже за рік переконався, що експертних порад там особливо не потребують. Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України", - зазначив Кошман.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.