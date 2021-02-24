"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На зміну його позиції звернув увагу письменник, блогер, радник міського голови Дніпра Євген Гендін.
"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке ...", - написав Гендін у Facebook і виклав відповідні пости нардепа ОПЗЖ.
Так, він зробив зі сторінки Ківи в Facebook скрин поста за 2015 рік, в якому нардеп вимагає не вітати його зі святом "армії держави, яке знищує українську націю", і підкреслює, що вважає Росію ворогом.
23 лютого Ківа опублікував на своїй сторінці листівку з написом "День Червоної армії", червоною зіркою і передовицею газети "Червоний прапор" на задньому плані. Він нецензурно висловився з приводу політики декомунізації та привітав усіх чоловіків з 23 Лютого.
Зазначимо, до 2014 року в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, відзначався День захисника Вітчизни. Однак після початку російської агресії проти України в Україні скасували святкування цієї дати і з'явилося нове свято - День захисника України, який відзначається 14 жовтня.