"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке": Гендін про привітання нардепа Ківи з 23 Лютого. ФОТО

Нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа, привітав у соцмережах чоловіків зі скасованим в Україні святом 23 Лютого, хоча раніше виступав з різкою критикою цієї дати і вважав це свято ворожим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На зміну його позиції звернув увагу письменник, блогер, радник міського голови Дніпра Євген Гендін.

"А справжнісіньке гівно, діти, це отаке ...", - написав Гендін у Facebook і виклав відповідні пости нардепа ОПЗЖ.

Так, він зробив зі сторінки Ківи в Facebook скрин поста за 2015 рік, в якому нардеп вимагає не вітати його зі святом "армії держави, яке знищує українську націю", і підкреслює, що вважає Росію ворогом.

23 лютого Ківа опублікував на своїй сторінці листівку з написом "День Червоної армії", червоною зіркою і передовицею газети "Червоний прапор" на задньому плані. Він нецензурно висловився з приводу політики декомунізації та привітав усіх чоловіків з 23 Лютого.

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Зазначимо, до 2014 року в Україні, як і на всьому пострадянському просторі, відзначався День захисника Вітчизни. Однак після початку російської агресії проти України в Україні скасували святкування цієї дати і з'явилося нове свято - День захисника України, який відзначається 14 жовтня.